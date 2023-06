Titani, la Romania cala il poker

Si sono ritrovate sul prato dello stadio ‘Valentino Mazzola’ di Santarcangelo, le Nazionali Under 21 di San Marino e Romania. Un’amichevole (finita 4-0 per la Romania) utile ai due commissari tecnici in vista degli imminenti impegni continentali che, per la Romania, rispondono alla fase finale degli Europei co-organizzati insieme alla Georgia. La squadra di Sandoi debutterà il 21 giugno contro la Spagna, prima di incrociare Ucraina e Croazia. I biancazzurrini saranno invece interessati dalla prima partita nelle qualificazioni agli Europei 2025, in casa della Lettonia (20 giugno, alle 17). Test probante per i ragazzi di Cecchetti, che affrontavano avversari di spessore e di un biennio più grandi. Perché il parco giocatori con cui la Romania affronterà gli Europei è quello in uscita, con giocatori del 2000 e 2001. San Marino, invece, è proiettato al ciclo successivo che prevede giocatori nati non prima del 2002.