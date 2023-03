Titano a New York

Il concorso letterario e giornalistico sullo spirito olimpico della Repubblica di San Marino è arrivato anche in America. Grazie alla collaborazione tra ambasciata sammarinese negli Stati Uniti e Cons è stato possibile realizzare una videochiamata sulla piattaforma digitale Zoom insieme ad alcuni membri della comunità sammarinese residente a New York. Presente in collegamento il vice presidente del Cons, Christian Forcellini, che ha portato il saluto a nome di tutto il movimento sportivo del Titano. Rivolto anche ai cittadini sammarinesi residenti all’estero, il bando del concorso è stato illustrato nel dettaglio ai partecipanti della videochiamata, i quali hanno mostrato interesse verso l’idea sviluppata dal Comitato olimpico della piccola Repubblica, che auspica "di poter aver l’onore di ricevere gli elaborati anche da tutte le parti del mondo".