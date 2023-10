Titans, contro Gualdo esordio a Serravalle

Sono di nuovo in campo stasera, i Titans di Piero Millina, ed è l’occasione per il debutto nella tana casalinga del Multieventi Sport Domus di Serravalle. Arriva Gualdo e la curiosità è tanta dopo il debutto convincente di Todi. La Pallacanestro Titano ha svoltato il match nella ripresa con una difesa imperforabile, un muro che ha concesso appena 10 punti in 20 minuti di gioco agli umbri. In attacco è parsa buona la distribuzione delle responsabilità tra i senior, con Luca Pesaresi mvp e autore dei tiri decisivi nei momenti più importanti. Gualdo ha perso in casa con Fossombrone (69-74), ma ha alcuni elementi da tenere particolarmente d’occhio come l’esterno 22enne Leonardo Marini, il fenomenale lungo argentino Sebastian Uranga (20 di media l’anno scorso al Basket Giovane) e l’ala serba 20enne Lazar Vukobrat, uscita dalla Roseto Basketball Academy. Palla a due alle 21, arbitrano Limone di Pesaro e De Rosa di Vallefoglia.