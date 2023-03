Tofanari e Tanasa stoppati dall’influenza

A Santini risponde Delcarro. E, così, il test in famiglia che porta il Rimini verso la gara di domenica sul campo della Carrarese ieri si è chiuso con un pareggio (1-1). Santini che, però, domenica in Toscana non potrà dare battaglia ai difensori avversari, squalificato per due giornate. Da verificare, già nella giornata di oggi, se allo Stadio dei Marmi, invece, riusciranno a esserci Tanasa e Tofanari. Il centrocampista e il difensore ieri non si sono allenati, entrambi stoppati dall’influenza.

Per il resto la truppa di mister Marco Gaburro è praticamente al completo e oggi tornerà di scena sul sintetico dello stadio di casa, proprio come domani mattina, giorno della rifinitura prima della partenza per la Toscana. Il tecnico veneto ritrova Gigli che ha appena scontato un turno di squalifica, ma potrebbe anche decidere di non mettere mano alla difesa rispetto ai quattro scelti domenica scorsa a Fermo. In zona gol, per forza di cose, qualcosa cambierà vista l’assenza (non di poco conto) del bomber Santini. Facile pensare che Vano e Gabbianelli possano partire dal primo minuto. Ma con loro anche Mattia Rossetti, senza dimenticare che là davanti potrebbe sentirsi a proprio agio anche Biondi, centrocampista con una spiccata vena offensiva.