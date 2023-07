Tomassini, ecco un mvp per la Rinascita "Il Flaminio sarà la nostra arma in più"

Ecco l’ufficialità. Anche Giovanni Tomassini farà parte del roster di Rinascita per la prossima stagione. L’ex Crabs torna in città dopo 12 anni. Dalla Legadue del 2010-2011 all’A2 di quest’anno, con premesse diverse e sensazioni differenti. Quello era un Tomassini di certo talentuoso ma forse ancora non del tutto maturo. Quello del luglio 2023 è un giocatore reduce da una grande stagione in un top team, Cento, e col meritato premio di mvp italiano di A2. Tomassini, classe ’88, porta esperienza, leadership e classe. Nella scorsa regular season ha prodotto 12.9 punti (51% da due e 39% da tre) con 1.8 rimbalzi e 2.5 assist. "Contentissimo di essere tornato qui – dice lui –, i luoghi sono un po’ cambiati, ma Rimini resta sempre una grande città. Ho visto da vicino cosa può essere il Flaminio quando ci sono venuto a giocare con Cento, un grande palazzo dove il tifo è fantastico. Ho verificato cosa può dare alla squadra questo pubblico e so che anche l’anno prossimo sarà lo stesso". E il ruolo? Negli anni è cambiato. "Quella volta ero un play, adesso mi muovo più da guardia – spiega Tomassini -. Mi piace prendermi le giuste responsabilità ma devo dire che a livello di gioco c’è differenza rispetto a quella stagione". È stata una trattativa lunga andata a proseguita nel tempo, quella per Tomassini. "L’avevamo già contattato ai tempi della B – rivela il ds Davide Turci – e quest’anno siamo andati su di lui in modo deciso. Ai giocatori raccontiamo semplicemente la verità e facciamo vedere cos’è Rimini. Sono sicuro che Giovanni farà incendiare il Flaminio".

Sulla stessa linea Paolo Carasso, che poi spiega il punto di vista di Rbr nella costruzione della squadra di questa stagione. "Lo conosciamo ed era un nostro obiettivo numero uno – racconta l’amministratore delegato di Rinascita –. È stata dura, Giovanni aveva altre opportunità ma noi abbiamo un grande sogno e siamo ambiziosissimi. L’obiettivo è restare nella parte sinistra della classifica e guardare in alto. Finora abbiamo centrato due delle tre prime scelte che avevamo in mente, Tomassini e Grande". La terza, vicinissima, rimane Alessandro Simioni, reduce dall’annata in A con Treviso ma passato prima per Ravenna. Dunque una pattuglia di italiani decisamente di alto livello. E gli stranieri? "Per Johnson e Ogbeide non è una questione di soldi ma di ambizione di giocare in prime leghe europee, anche la Serie A – prosegue Carasso –. Siamo in contatto continuo ma la situazione è difficile. I tempi per gli americani? Stiamo monitorando, ma prima chiuderemo il discorso degli italiani". Rbr ne farà una questione di qualità complessiva, più che di ruolo e stazza. "I giocatori che arriveranno? Saranno forti, mi sento di dire questo – dichiara coach Ferrari –. Cerchiamo elementi di alto profilo, della più alta qualità possibile".

Loriano Zannoni