Top ten per Schiaratura nella ‘Cinque Mulini’

È finito nella ‘Top Ten’, Brayan Schiaratura. E vista l’eccellenza della competizione – la tradizionale ‘Cinque mulini’ di cross – crediamo che ci si possa accontentare. Sugli impegnativi 4.2 km del tracciato, con i suggestivi passaggi nei mulini e vari strappetti di 20-25 metri, il giovane podista del Golden, nonché figlio d’arte, ha viaggiato sul passo di 3’14’’ al chilometro, classificandosi nono nella fascia allievi (nati nel 2006 e 2007), categoria che aveva ben 85 concorrenti al via. Tra gli Esordienti B ha gareggiato pure un altro Schiaratura, il fratellino Maycol (classe 2014): per lui un percorso di soli 400 mt. Intanto ad Ancona è iniziata la stagione indoor dell’atletica con un meeting. Subito miglioramenti per i baby del Golden. Sui 60 piani Stefano Maracci (2009) ha corso in 8’’23, mentre sulla stessa distanza Nicole Zamponi (2008) e Mia Nanni (2009) hanno curiosamente ottenuto il medesimo personale, 8’’67. Domenica, a Castel San Pietro, c’è la prima prova del campionato regionale di corsa campestre.