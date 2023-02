È tornato a correre con i compagni, ma anche nella lista dei convocati. Delcarro c’è, ma probabilmente almeno inizialmente sarà seduto al fianco di Gaburro in panchina. Spazio ancora una volta a Biondi in mezzo al campo, ma anche all’ultimo arrivato Sandri con il confermatissimo Matteo Rossetti. In difesa un’unica variazione rispetto al match con il Gubbio. Gigli prende il posto di Allievi al fianco di Panelli. Variazione sul tema anche in attacco. Questa volta toccherà a Gabbianelli partire dal primo minuto al posto di Mattia Rossetti. Ballottaggio fino all’ultimo tra Vano e Mencagli. E questa volta potrebbe spuntarla l’attaccante toscano. Nel fine settimana al gran completo, oltre a Piscitella fuori lista, non sono stati convocati per la gara in casa della Vis Pesaro nemmeno Rosso, Acquistapace e De Rinaldis.