Torna Santini, si ferma Gabbianelli e restano ai box Gigli e Panelli

Marco Gaburro ritrova Santini, ma perde Gabbianelli e pure Piscitella che si vanno ad aggiungere alla lista degli assenti in zona gol della quale continua a fare parte anche Mattia Rossetti. Allarme infermeria anche in difesa. Panelli, alle prese con un problema al collaterale del ginocchio, dovrà restare fermo un mese e Gigli non si è ancora ristabilito. Ma neppure Allievi è al massimo della forma, anche se il centrale ieri è salito sull’aereo che ha portato i biancorossi in Sardegna. Salterà la gara contro la Torres anche il giovane Accursi che era stato costretto a dare forfait anche domenica scorsa. Buone notizie a centrocampo dove regna un po’ di abbondanza pensando a una Torres alle prese con i mali di stagione. In attacco, insieme a a Santini e a Vano, bomber dell’ultimo turno, potrebbe essere confermato Biondi, con l’alternativa Rosso.