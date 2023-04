Tornano ad allenarsi in gruppo anche Rossetti e Haveri

Il Rimini attende e si allena. Ieri i biancorossi, dopo un giorno di riposo, sono tornati sul sintetico del ’Romeo Neri’ per iniziare a preparare la seconda parte della stagione. Anche se ancora dei playoff non si conosce la data di inizio, ma nemmeno il nome del primo avversario da affrontare. Pontedera o Gubbio le due ipotetiche ’nemiche’ al primo turno con i romagnoli che sicuramente giocheranno lontano da casa. Unica certezza in tutto il consueto caos che regna in Lega Pro. Marco Gaburro ha l’organico praticamente al completo considerando che anche Haveri si è ormai buttato alle spalle il fastidio muscolare accusato durante il match della penultima di campionato in casa dell’Ancona. È tornato ad allenarsi anche Matteo Rossetti, bloccato da un virus intestinale prima della gara di domenica scorsa contro il Montevarchi.