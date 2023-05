Tornano i playoff

Scatta questa sera la fase nazionale dei playoff. Oltre alle formazioni vincenti della prima fase a gironi, entrano in gioco anche le terze classificate di ogni raggruppamento. La Virtus Entella per quel che riguarda il girone B. Si procede quindi, dopo il notevole ritardo con il quale gli spareggi promozione sono iniziati, a passo spedito. Stasera si parte (calcio d’inizio alle 20.30 su tutti i campi) con i novanta minuti d’andata perché, a differenza delle gare precedenti, viene abbandonata la formula della partita unica. Con soli due incroci tra squadre dei diversi gironi che andranno in scena ad Ancona e a Verona dove la squadra di Donadel e quella di Fresco affronteranno rispettivamente Lecco e Pescara, due formazioni non del loro girone. Il programma: Pro Sesto-Vicenza, Gubbio-Virtus Entella, Audace Cerignola-Foggia, Ancona-Lecco e Virtus Verona-Pescara.