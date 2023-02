Tornano Vano e Delcarro In difesa Pietrangeli favorito su Allievi

Non ci sarà Gigli, squalificato. Per il resto la truppa riminese oggi a Fermo sarà al gran completo. Marco Gaburro custodisce qualche ballottaggio fino all’ultimo pensando anche alle condizioni meteo. Perché se il terreno di gioco del ‘Recchioni’ dovesse essere pesante Matteo Rossetti avrebbe la meglio su Tonelli in mezzo al campo. In difesa Pietrangeli potrebbe vincere il ballottaggio con Allievi, ma nelle Marche si potrebbe rivedere anche Regini sulla corsia mancina. Là davanti sembra già un po’ tutto scritto. Vano dovrebbe riprendersi il posto al centro dell’attacco in match che, comunque, prevede l’ormai consueta staffetta a gara in corso con Mencagli. Questa volta potrebbe essere Gabbianelli a partire nell’undici insieme all’attaccante romano e naturalmente a Santini con Mattia Rossetti seduto in panchina.