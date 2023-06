Torneo quadrangolare con Rimini al playground

Un arrivederci in grande stile, sul playground più "in" di tutta la Riviera e in una giornata dedicata allo sport nel senso più profondo del termine. Riviera Basket Rimini torna in campo per salutare un’ultima volta i suoi sostenitori e lo fa al Rimini Beach Court, in pieno Parco del Mare. Domani, quadrangolare extralusso con Riviera Basket, Bologna, Verona e Trento, tutte formazioni di Serie B. Si parte di prima mattina, alle 9.30, col match tra Rimini e Verona, si prosegue alle 11.30 con la partita tra Trento e Bologna. Si tratta di due semifinali per cui nel pomeriggio, alle 16, scatterà la finale per il terzo posto e alle 18 quella per il primo. La giornata di gare è organizzata in collaborazione con la Fipic, Federazione italiana pallacanestro in carrozzina, Comune di Rimini e Rimini Wellness.