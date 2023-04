"Torniamo a essere quelli dell’andata"

di Donatella Filippi

"Vincere aiuta a vincere. E quanto ci è mancata nel girone di ritorno la vittoria...". Gian Marco Gabbianelli è uno di quelli, tra i giocatori del Rimini, che la piazza biancorossa la conosce meglio. Qui è cresciuto, qui è tornato, ha vinto e qui in questa stagione è stato costretto a digerire anche qualche boccone amaro. Nonostante il Rimini abbia raggiunto tutti gli obiettivi stagionali: salvezza e playoff. Ma raggiunti tra i fischi del ’Romeo Neri’. Strano, ma verissimo. "Con il Montevarchi sicuramente i tifosi volevano vederci tornare a vincere – dice il fantasista marchigiano – ma questo lo volevamo anche noi perché sapevamo che il Montevarchi era già retrocesso, ma non ci ha regalato niente. Siamo stati un po’ timorosi all’inizio, non riuscivamo a fare le cose che sappiamo fare". Nonostante tutto, playoff conquistati.

"Abbiamo centrato l’obiettivo – cosa non secondaria per Gabbianelli – Da 13 anni il Rimini non faceva i play off. Ora contro chi giochiamo giochiamo". Sotto la lente ci resta una stagione nella quale il Rimini ha mostrato tutto il bello di sé, ma anche tutto il brutto. E, alla fine, negli occhi dei tifosi resta soltanto la seconda parte di stagione. Quella brutta. "Nel girone di ritorno ci è mancata tanto la vittoria – ne fa una questione di fiducia il fantasista – Ma qualche punto in più avremmo potuto farlo, soprattutto in casa dove abbiamo giocato anche buone partite. Nel girone d’andata andavamo in campo consapevoli della nostra forza, adesso sembra quella consapevolezza ce l’abbiano tolta".

Adesso, anche se per la verità ancora non si sa quando considerando che certamente slitterà la data di inizio degli spareggi promozione, quella consapevolezza bisogna in qualche modo ritrovarla. Per prendersi i giusti applausi dei tifosi. In primis. "Sappiamo che dobbiamo andare a vincere su qualsiasi campo – ricorda Gabbianelli, regolamento alla mano – per passare il turno. Dobbiamo tornare a essere quelli che siamo stati per tanti mesi all’inizio della stagione". Starà ora a Marco Gaburro toccare le corde giuste e anche i tifosi riminesi dovranno fare la propria parte. Perché se è vero che i biancorossi dovranno resettare la seconda parte di stagione, lo stesso dovranno essere capaci di fare i tifosi. Perché l’obiettivo è unico, in fin dei conti.