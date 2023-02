"Torniamo a giocare a calcio, divertendoci"

Il Siena di oggi non è quello di qualche mese fa. Ma Guido Pagliuca ha tutta l’intenzione di ritrovarlo. Proprio al ‘Romeo Neri’ e proprio ricordando la gara d’andata contro il Rimini in Toscana. "Una partita che arrivava in un momento in cui riuscivamo a giocare le partite sia a livello emotivo sia di tenuta di campo – dice il tecnico del Siena che oggi, squalificato, sarà costretto a guidare i suoi dalla tribuna – cosa che dobbiamo ripercorrere in queste ultime. Bisogna giocare a calcio, divertendoci. Il ritmo è un obiettivo di prestazione della partita con il Rimini. Ma l’aspetto emotivo è fondamentale, come quello che ci ha contraddistinto da inizio campionato". Qualcosa a Siena si è rotto, a partire dal rapporto non più idilliaco con i tifosi.

"È stato un periodo bello tosto, sia per me che per tutti i ragazzi – spiega Pagliuca – Alcune volte si sono verificati allo stadio episodi anche nei miei confronti che mi hanno provocato dispiacere e stress. Mi hanno fatto stare male e mi dispiace, perché so bene quanto il rapporto con i tifosi sia importante in un ambiente come il nostro. Nelle prime 18-19 partite ho toccato con mano l’importanza di avere i tifosi al fianco, in questo momento siamo un po’ più distanti e spero di poter riportare il rapporto che avevamo". Senza dimenticare le questioni strettamente di campo. Perché anche a Rimini non mancheranno i grattacapi a mister Pagliuca. Anche se qualche buona notizia c’è. "Da ora fino alla fine dobbiamo cercare di fare il meglio possibile in questo mini campionato. Tenendo conto che recuperiamo diversi giocatori. Lanni, Crescenzi e Favalli sono recuperati, Castorani e Meli tornano dalla squalifica. Ritrovare cinque giocatori mi fa molto piacere". Ma non ci saranno Disanto e Riccardi squalificati, ma nemmeno Paloschi, De Paoli, Mora, Buglio e Picchi. Tutti infortunati. Il Siena arriva a Rimini dopo il punto conquistato nel recupero infrasettimanale contro la Torres. "Il pareggio ottenuto nel finale ci ha dato un po’ di entusiasmo. Da inizio anno abbiamo sempre trovato qualcosa che ci è girato storto, che fosse un episodio o un infortunio. Però ci ha dato tanto aver ripreso la partita, sia a livello di energie che di recupero".