Toto-gironi: Olbia e Torres potrebbero traslocare al Sud

L’inizio di una nuova stagione sul campo di avvicina e in Lega Pro continua il toto gironi. Perché non mancano le incognite in quello che potrebbe essere il nuovo girone B. Gruppo nel quale il Rimini sarà sicuramente inserito anche la prossima stagione, ma ancora c’è un po’ di incertezza sulle compagne di viaggio. A fare la differenza saranno le due sarde Olbia e Torres che, a differenza della scorsa stagione, potrebbero traslocare nel girone C. Se questo dovesse succedere al gruppo del centro Italia della serie C potrebbero unirsi le abruzzesi Pescara e Pineto. Non esattamente una buona notizia per il Rimini considerando che quel girone, oltre alle tante big della scorsa stagione, si arricchirebbe di un numero incredibile di blasonate. Dalla Spal al Perugia appena retrocesse dalla B, al Pescara, appunto. Insomma, una mezza serie B.