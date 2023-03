Tra Academy e Ravenna il derby finisce in pareggio

Dall’acquitrino di San Zaccaria la San Marino Academy esce con in tasca un punto che le consente di mantenere il vantaggio di classifica sulla rivale di giornata, il Ravenna (3-3), e che lascia di fatto immutata la situazione in quella specifica porzione della graduatoria, dato che anche Genoa e Brescia, impegnate nello scontro diretto, hanno chiuso l’ultima domenica di febbraio con un pari. Semmai, chi gode è l’Hellas Verona che, grazie alla vittoria sull’Arezzo, non solo prende margine rispetto alle squadre menzionate, ma aggancia pure il Cesena e mette nel mirino il Chievo, quinto. In casa Academy a bersaglio Barbieri (doppietta) e un autogol. San Marino Academy: Olivieri; Micciarelli, Marenco, Larenza (62’ Zito), Ladu; Baldini, Brambilla, Bertolotti; Marengoni (62’ Montalti (72’ Papaleo), Barbieri, Tamburini (62’ Menin). A disposizione: Montanari, Fancellu, Gallina, Accornero, Bolognini. All.: Domenichetti.

Serie B (18ª giornata): Chievo-Napoli 0-3, Sassari Torres-Trento 2-1, Arezzo-Hellas Verona 0-2, Brescia-Genoa 1-1, Cesena-Apulia Trani 1-2, Lazio-Ternana 1-0, Ravenna-San Marino Academy 3-3, Tavagnacco-Cittadella 0-2.

Classifica: Lazio 44; Napoli 42; Cittadella 41; Ternana 38; Chievo 35; Hellas Verona, Cesena 32; Brescia 28; San Marino Academy 22; Ravenna 21; Genoa 19; Sassari Torres 14; Arezzo 13; Tavagnacco 11; Trento 8.