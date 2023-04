"Tra Reggiana e oggi abbiamo perso 4 punti"

di Donatella Filippi

"La realtà è che abbiamo perso quattro punti nelle ultime due partite". I conti li fa per tutti Giammario Piscitella mettendo insieme il pareggio con la Reggiana e quello di ieri in casa dell’Imolese. "Una gara nella quale avremmo potuto fare qualcosa di più – dice l’esterno che a Imola ha segnato il primo gol della stagione – Sinceramente davvero pensavo che in questa gara fossimo riusciti a tirare fuori di più, pur sapendo di affrontare un avversario disposto a tutto pur di mettere in tasca punti preziosi per la salvezza. In questo momento giocare con le squadre che lottano per non retrocedere è complicato e ce ne siamo resi conto". Piscitella non è disposto a pensare troppo alla classifica. "Non ho guardato i risultati delle altre perché prima dobbiamo tornare a pensare a noi stessi – dice – Dobbiamo tornare a vincere e a quel punto non dovremo più preoccuparci degli altri, di chi ci sta dietro in classifica e punta a raggiungere un posto ai playoff. Dobbiamo cambiare passo e iniziare a dare qualcosa di anche dal punto di vista mentale".

Anche sul volto di Nicolò Gigli si percepisce una certa delusione. Alla fine il punto conquistato a Imola non è di quelli a cui si fa la festa. "Non possiamopermetterci cali di attenzione o di prestazione – dice il difensore romano – Se riusciamo a fare questo salto di qualità mentale, cosa che non c’è ancora riuscita, da qui alla fine possiamo raggiungere i playoff e dare anche del filo da torcere a tutti". All’Imolese, per ora, i biancorossi sono riusciti a dare poco filo da torcere. "E’ così – spiega – E abbiamo anche sofferto più del dovuto, pur sapendo quali erano le caratteristiche dei nostri avversari. Non siamo stati bravi da questo punto di vista". Gigli ripensa anche agli episodi. "Quello del primo tempo su Santini era un rigore clamoroso – dice il centrale – mentre nella nostra area non ci sono stati a mio avviso contatti così eclatanti". Sulle decisioni arbitrali torna anche Mauro Antonioli. "Non è certo un punto guadagnato per noi – dice il tecnico dell’Imolese ex di turno – Avremmo meritato di ottenere qualcosa di più per la gara che abbiamo giocato. Le decisioni arbitrali hanno influenzato questa gara e se vogliamo hanno anche scontentato tutti". Resta l’emozione, lui che è di Bellaria, di aver nuovamente incrociato la squadra nella quale ha giocato a inizi anni 2000. "Una bella cornice di pubblico, Rimini è una grande piazza e per me è sempre emozionante".