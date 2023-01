Trasferta napoletana per le ragazze della Virtus

Nuovo anno e nuove sfide per la Virtus Romagna che oggi (calcio d’inizio alle 16) se la vedrà con il Napoli secondo della classe in Campania. Una sfida affascinante che per la prima mette di fronte le due formazioni che mai prima d’ora si erano affrontate. Per le virtussine, anche se sarà particolarmente difficile considerata la lunga e impegnativa trasferta, questo è un impegno che richiederà tanta concentrazione, determinazione e preparazione vista la caratura delle avversarie.

Futsal A2 femminile girone C (12ª giornata): Atletico Chiaravalle-Lux Chieti, Futsal Perugia-Salernitana, Progetto Sarno-Atletico Foligno, Pucetta-Santa Marina Apparente, Napoli-Virtus Romagna, Sidicina Cremisi-Spartak Caserta. A riposo il Futsal Prandone.

Classifica: Atletico Foligno 27; Napoli, Perugia 22; Atletico Chiaravalle 21; Futsal Prandone 18; Santa Maria Apparente 17; Virtus Romagna 16; Pucetta 14; Salernitana 13; Spartak Caserta 10; Lux Chieti 6; Progetto Sarno 3; Sidicina Cremisi 0.