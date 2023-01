Trasferta sarda per le biancazzurre

Finiscono presto le vacanze delle Titane del futsal, in campo già questo pomeriggio per la seconda delle quattro trasferte sarde. In questo caso sarà il Santu Predu a fare gli onori di casa per il match della 12esima, la penultima del girone di andata. Lanzarotti e compagne hanno in testa ovviamente una sola idea: iniziare il nuovo anno come avevano concluso quello vecchio. La caccia alla terza vittoria consecutiva può però nascondere qualche insidia per l’Academy. Il primo obiettivo è quello di non sottovalutare un avversario che certo, in classifica, accusa del ritardo, ma che proprio per questo motivo potrà far valere una certa voglia di riscatto, oltre ovviamente al fattore campo. In casa titana mancherà Venturini per squalifica. Si gioca alla Palestra Polivalente di Nuoro con calcio d’inizio questo pomeriggio alle 14:30.