Tre giorni per 4 partite Per la Nazionale Under18 sarà un tour de force

Quattro partite spalmate in una quarantina d’ore. E’ un tour de force, quello che attende la Nazionale sammarinese femminile under 18 di volley, selezione che da domani a domenica sarà a Malta per gli Europei Small Countries Association, associazione che rappresenta i piccoli Stati del vecchio continente. Il debutto domani, alle 17.30, con Lussemburgo: sabato fatica doppia (alle 10 con l’Irlanda del Nord, alle 20 con Malta), quindi domenica mattina è in calendario la sfida con l’Eire. Il girone è all’italiana e non sono previsti playoff. "La cosa che ci preme di più – dichiara il Ct sammarinese Cristiano Lucchi – è far crescere il gruppo: Malta è una tappa di passaggio, il nostro vero obiettivo sono i Giochi dei Piccoli Stati del 2025, ad Andorra". Queste le 12 convocate: Camilla Casadei e Matilde Stefanelli (palleggiatrici), Rosa Muccioli, Eleonora Ugolini e Giorgia Guerra (centrali), Margherita Grossi (libero), Aurora Lazzari, Stella Tassi, Julia Zanotti, Giada Colombari, Alice Pedrelli e Allegra Gobbi (laterali).