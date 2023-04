Tre punti in 180’ per il Riccione

Una sconfitta e una vittoria nel giro di pochi giorni per le ragazze della Femminile Riccione che lo scorso fine settimana hanno lasciato a secco il Meran (3-1) per poi cedere tutto il bottino nell’anticipo della 25esima giornata al Venezia davanti al pubblico amico (1-0). Tre punti che ganno issare le biancazzurre a quota 40 in classifica, in condominio con la Jesina.

Serie C. Girone B (24ª giornata): Orvieto-Padova 0-0, Lebowski-Sambenedettese 3-0, Meran-Femminile Riccione 1-3; Venezia Fc-Lumezzane 2-4; Triestina-Portogruaro 2-1; Bologna-Rinascita Doccia 6-3; Jesina-Venezia Calcio 2-1; Vicenza-Villorba 3-0

Classifica: Bologna 70; Meran 62; Lumezzane 54; Vicenza 49; Venezia calcio 48; Femminile Riccione, Jesina 40; Padova 35; Venezia 1985 29; Villorba, Triestina 27; Portogruaro, Lebowski 21; Orvieto 11; Rinascita Doccia 10; Sambenedettese 3.