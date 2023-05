Treviglio, Clark fa paura Occhio anche agli ’eterni’ Cerella, Sacchetti e Vitali

Ancora pochi giorni e la grande ruota dei playoff di A1 inizierà a a girare, coinvolgendo 16 squadre. Tra queste c’è pure la Rinascita, che ha bagnato il ritorno in questa categoria qualificandosi pure per la post season. Rimini partirà di rincorsa, dal quindicesimo posto, e l’accoppiamento con la seconda non sarebbe stato morbido neppure in condizioni normali, figuriamoci con l’organico impoverito dalle assenze certe di Ogbeide e Meluzzi, mentre Bedetti proverà a gettare via la ‘stampella’ per dare una rotazione in più a coach Ferrari.

All’Rbr è toccata in dote Treviglio, una formazione attrezzata e ambiziosa. Guidata in panca da Alessandro Finelli, la squadra lombarda nella prima fase ha viaggiato con un record di 18-6 e nel suo ‘fortino’ – il PalaFacchetti, impianto da 2.880 posti dedicato all’indimenticato Giacinto, terzino dell’Inter e della Nazionale, nonché trevigliese doc – ha lasciato semaforo verde solo a Torino (83-88, era il 30 ottobre) a fronte di 11 successi. Nel girone Giallo, poi, è maturato un bilancio di 4-2 (2-1 in casa), con l’unico dispiacere tra le mura amiche ad opera della lanciatissima Forlì (79-83 un mese fa).

Se nei playoff, come si è sempre detto, l’esperienza ha il suo peso, allora Treviglio appare praticamente imbattibile. Nel roster troviamo infatti giocatori italiani dall’eccellente pedigrée che sul parquet ne hanno viste davvero tante. I primi nomi che saltano agli occhi sono quelli di due ex azzurri, il play Luca Vitali e l’ala Brian Sacchetti, eterni ragazzi che si sono appena lasciati alle spalle 37 ‘primavere’, così come è dell’86 il gaucho Bruno Cerella, specialista difensivo. Tanto vissuto anche nel lungo Davide Bruttini (‘87) e nel play Marco Giuri (‘88), mentre in attacco il primo ‘violino’ è lo statunitense Jason Clark, guardia che nel girone Giallo ha prodotto 15.8 punti in 24’ col 62% da due e il 45% da tre. In doppia cifra ci finiscono abitualmente anche l’esterno Pierpaolo Marini (13.2 pt col 46% nelle triple) e il centro croato Aleksandar Marcius (10.7 pt col 62% al tiro, 6.8 i rimbalzi). Treviglio tiene poi le antenne dritte sul mercato: dai ‘rumors’ sarebbe vicina a Christian Burns, lungo Usa naturalizzato italiano classe ‘85.

alb.cresc.