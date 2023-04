Trionfa la Slovenia

San Marino cede di misura al Montenegro, alla Slovenia il Torneo di sviluppo. È una partita piuttosto equilibrata quella che chiude il torneo della Uefa organizzato a San Marino e che ha visto scendere in campo la Nazionale Under 16 di casa insieme a Slovenia, Georgia e Montenegro. I biancazzurrini incrociavano proprio la selezione montenegrina, condividendone l’andamento fino allo scontro diretto. In palio il terzo posto che, alla fine, è andato al Montenegro, alle spalle di Slovenia e Georgia. La selezione slovena ha omologato il meritato successo nel Torneo di sviluppo. Apre le marcature Hocevar al quarto d’ora, raggiunto al 30’ dalla meraviglia di Chubunidze. Prima dell’intervallo Suhovršnik permette alla Slovenia di rimettere la testa avanti, certificando la vittoria col punteggio finale di 3-1 grazie al penalty di Raspet al 74’. La squadra di Radosavljevič chiude a punteggio pieno.