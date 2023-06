Trionfano Savoretti e Lugli

Spettacolo ed equilibrio nella quarta tappa del campionato riminese di footvolley, con partite ai bagni 53, 54 e 55. L’appuntamento, che ha sancito la chiusura del primo terzo di campionato, ha visto il trionfo di Luca Savoretti e Stefano Lugli, con il primo che fa registrare tre vittorie su quattro tappe e il secondo che firma la seconda vittoria consecutiva. Al secondo posto si è piazzato il duo di Senigallia, Casagrande-Paolini, sconfitto in finale in quello che stato un derby tra due grandi realtà del footvolley italiano. Escono in semifinale le coppie Fabbri-Paganini e Canini-Marcatilli, ormai abituate ad arrivare alle fasi finali del torneo. Nel torneo Silver è "back to back" per la giovane coppia Zanni-Accursi, che vince il torneo per la seconda tappa consecutiva, a sfavore di Nardi-Spadoni. Nella classifica generale, che prende in considerazione solo i singoli, comanda Luca Savoretti, inseguito da Francesco Paganini e Stefano Lugli.