Tris di Edoci e il Riccione va

Ritorna alla vittoria la Femminile Riccione che davanti al pubblico di casa non lascia scampo alla Triestina (3-1). Decisivi i tre gol realizzati da Edoci. Le biancazzurre balzano, così, a quota 30 punti in classifica, in virtù di 9 successi, 3 pareggi e 7 sconfitte. La prossima settimana si osserverà un turno di riposo; si tornerà a giocare il 12 marzo con la trasferta sul campo del Vicenza.

Serie C. Girone B (19ª giornata): Orvieto-Bologna 1-6, Venezia Fc-Jesina 2-0, Villorba-Meran 0-5, Lumezzane-Portogruaro 4-0, Sambenedettese-Rinascita Doccia 0-2, Femminile Riccione-Triestina 3-1, Padova-Venezia Calcio 3-2, Lebonski-Vicenza 0-2.

Classifica: Bologna 55; Meran 49; Lumezzane 47; Venezia calcio 38; Vicenza 36; Padova 33; Jesina 30, Femminile Riccione 30; Venezia fc 25; Villorba 24; Lebowski 17; Portogruaro 15; Triestina 14; Orvieto 9; Rinascita Doccia 8; Sambenedettese 4.