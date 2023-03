Trofeo Città di San Giovanni in Marignano: Kryhan e Stancikova si mettono in luce

Al Golf Riviera è andato in scena il Trofeo Città di San Giovanni In Marignano, gara federale disputata sulla distanza di 36 buche. La gara ha richiamato molti tra i più forti dilettanti nazionali che hanno sfidato un percorso dimostratosi all’altezza della competizione. Artur Kryhan ha fatto valere la propria esperienza portando a termine i due giri con 136 colpi, quattro meglio del par previsto per i professionisti. Alle sue spalle, nell’esatto par, il compagno di circolo Alessandro Ghilardi mentre il bergamasco Maximilian Saini (143) ha completato il podio.

Il ferrarese Rocco Spagnoli (133) ha preceduto Mattia Maddalena (135) del Golf Ambrosiano nella categoria netta. La classifica femminile ha visto prevalere la forte giocatrice de Le Fonti Gaia Stancikova che ha completato le 36 buche in 141 colpi. Ottima prova della giocatrice di casa Costanza Fiorini, seconda a quota 148. Premio per la categoria netta alla sammarinese Bianca Maria Gardini (134).

Andrea Ronchi