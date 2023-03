Trofeo Nuova Solmine: in Toscana vincono Bosco e Fiorentini

Golfisti romagnoli protagonisti in molti appuntamenti del calendario nazionale dilettantistico, lo scorso fine settimana. Il risultato più eclatante lo ha ottenuto Michele Bosco. Il golfista del Riviera ha vinto il Trofeo Federale Nuova Solmine, andato in scena sulla distanza di 3 giorni al Golf Toscana. Bosco ha terminato la gara con 215 colpi, due oltre il par nei tre giri, superando di una sola lunghezza il fiorentino Brando Signorini. La compagna di circolo Costanza Fiorentini (con Bosco nella foto) ha vinto la classifica netta femminile con 214 punti. Domenica sul percorso di San Giovanni c’è stata la Gadget Golf Winter Cup . La gara di circolo è stata vinta da Emanuele Danzi con 74 colpi. Andrea Corsini (38) e Andrea Alessi (46) si sono imposti nelle due categorie nette. Martina Pelliccioni (43) e Sandro Mugnolo (39) sono stati premiati quali migliori lady e senior. A Verucchio era in programma una tappa del Golf & Food Cup. Ha vinto Alessandro Nanni, che ha completato le 18 buche da campionato in 71 colpi, uno meglio del par previsto per i professionisti. Marco Golfieri (42), Marco Palazzetti (38) e Roberto Govi (37) si sono imposti nelle categorie nette.

Andrea Ronchi