Troise euforico:: "Continua a crescere lo spirito di gruppo"

"Questo passaggio del turno ci dà grande fiducia". Ma non è tutto qui il ’buono’ che Emanuele Troise trova nella vittoria del ’Manuzzi’. "Una bella vittoria per tanti aspetti – dice – Principalmente perché un derby vale sempre di più della posta che mette in palio. Volevamo regalare alla città una bella partita. E credo che ci siamo riusciti. Nel primo tempo ci abbiamo messo tanta motivazione per chiuderla in vantaggio. Nella ripresa abbiamo creato anche tante occasioni e saremmo potuti andare sul doppio vantaggio anche prima della rete di Lamesta". Troise prosegue sulla strada dei ’lati positivi’. "Tutti i ragazzi si sono fatti trovare pronti e questo è un altro aspetto fondamentale e non scontato – spiega Troise pensando a quei giocatori meno utilizzati sin qui in campionato – Lo spirito di questo gruppo, quello spirito che continua a crescere, è stato bello. E questo non può che farmi piacere". Ma Troise sa che il ’grosso’, il suo Rimini dovrà continuare a ottenerlo da domenica. In campionato. "Godiamoci questa vittoria, ma per poco. Perché adesso la testa va già alla Vis Pesaro. Sappiamo quanto siano importanti quei punti in palio". L’allenatore del Rimini non pensa al riscatto, non pensa a quei cinque gol subiti nella gara d’andata, appena un paio di mesi fa. "Riscatto? I derby passati vanno archiviati in fretta. Ho detto ai ragazzi di togliersi dalla testa tutti i pensieri negativi e giocare come sanno fare. Lo hanno fatto".