Tropical Coriano conferma Massimo Scardovi, "Equilibrato, affidabile e dinamico"

Il Tropical Coriano non cambia timoniere. Il club che già sta pensando al prossimo campionato di Eccellenza, in panchina ha confermato Massimo Scardovi. La stretta di mano è arrivata dopo un paio di incontri. "Abbiamo – spiegano dal club – trovato la piena e soddisfacente intesa per proseguire insieme un percorso iniziato circa sei mesi fa e nobilitato dal raggiungimento di un obiettivo importantissimo e non scontato in una stagione snervante, difficile e particolare". Con la salvezza in tasca, il Tropical è pronto a proseguire con Scardovi. "In questi sei mesi – spiegano dalla dirigenza – abbiamo conosciuto un tecnico preparatissimo e dalle indubbie qualità professionali, nonché una persona equilibrata, affidabile e dinamica, ed è per questo che la società ci teneva particolarmente a proseguire il rapporto.

Il presidente Tiziano Marzi e tutto il club augurano a Mister Scardovi buon lavoro".