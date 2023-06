Tropical Coriano, conferme e nuovi volti per il campionato di Eccellenza

Tra conferme e volti nuovi, continua la marcia del Tropical Coriano verso il prossimo campionato di Eccellenza. Dopo aver annunciato l’ingaggio di Serafini, il club corianese nei giorni scorsi ha stretto nuovamente la mano a Dante Carlos Rossi. La società e il difensore classe 1987, argentino naturalizzato sammarinese, hanno trovato l’accordo per proseguire insieme. "Ho scelto di continuare con il Tropical – dice il difensore – per tanti motivi. In primis per la famiglia.

Ma se sono ancora qui è anche per il presidente, la società, i miei compagni, il mister, l’ambiente sano e appassionato. Sono davvero carico e non vedo l’ora di ricominciare". Verso un altro campionato di Eccellenza. "Che è tosto, lungo e difficile – non ha dimenticato lo scorso Rossi – Ma abbiamo tutte le carte in regola per fare molto bene. La rosa che sta nascendo, oltre alla riconferme, mi fa davvero ben sperare".

"Nonostante lo conosca solamente da un anno – dice parlando del presidente Marzi – penso sia una persona veramente per bene, un super appassionato di calcio al quale dobbiamo veramente tanto. Sono stato contagiato anche dalla passione del direttore Terenzi, che mi ha volto confermare in maniera forte. Con lui ho un rapporto speciale. Senza dimenticare mister Scardovi, un tecnico veramente preparato".