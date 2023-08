Tropical Coriano, è ora di correre

Primo allenamento della stagione ieri per il Tropical Coriano di mister Scardovi. Test fisici e corse con la palla per la formazione corianese che tra più di qualche settimana inizierà una nuova avventura nel campionato di Eccellenza. Volti nuovi e meno nuovi si sono messi ieri in moto. Tra quelli meno noti c’è Mattia Vico, nuovo portiere del Tropical. Classe 2005, si è spostato di pochi chilometri da Cattolica dove giocava la scorsa stagione. "Questa società mi ha ispirato subito tanta fiducia – racconta il giovane numero uno – E’ stato un lungo corteggiamento quello del direttore Terenzi che ringrazio per avermi dato questa opportunità. Lavorerà sodo per farmi trovare pronto". Vico si racconta. "Sono un portiere a cui piace dirigere e guidare la squadra dal basso – dice – Sono anche un portiere para-rigori: posso vantare il record di averne neutralizzati quattro in una sola partita".