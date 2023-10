Tropical in casa del Masi Torello, la Vis Novafeltria ospita il Ronco

Tropical Coriano sul campo del Masi Torello Voghiera, Vis Novafeltria in casa contro il Cava Ronco. Questo il menù della settimana giornata di Eccellenza per le squadre di casa nostra. Niente domenica in campo, invece, per il Pietracuta. Rinviata a causa degli impegni dei giocatori con la nazionale del Titano la gara casalinga contro il Sanpaimola.

Eccellenza. Girone B (7ª giornata, ore 15.30): Bentivoglio-Diegaro, Gambettola-Sasso Marconi, Granamica Sant’Agostino, Masi Torello Voghiera-Tropical Coriano, Massa Lombarda-Savignanese, Medicina Fossatone-Castenaso, Vis Novafeltria-Cava Ronco. Ieri: Pol. Reno-Russi 2-0. Rinviata: Pietracuta-Sanpaimola (25 ottobre).

Classifica: Granamica 14; Sasso Marconi, Reno 13; Pietracuta, Russi 12; Sant’Agostino 11; Castenaso, Pol. Reno 10; Gambettola, Massa Lombarda 9; Masi Torello Voghiera 8; Medicina Fossatone, Tropical Coriano 7; Vis Novafeltria, Savignanese, Sanpaimola 6; Diegaro 5; Cava Ronco, Bentivoglio 4.