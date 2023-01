Tropical, un punto in casa del Classe

Finisce con un punto in tasca il match che il Tropical Coriano, d’anticipo, ieri ha giocato in casa del Classe (2-2 gol corianesi di Carrer su rigore e Protino). Impegni in viaggio per Victor e Cattolica. Pietracuta in casa contro il Granamica.

Eccellenza. Girone B (22ª giornata, ore 14,30): Bentivoglio-S.Agostino, Comacchiese-Progresso, Del Duca Grama-Cattolica, Medicina-Victor San Marino, Pietracuta-Granamica, Russi-Diegaro, Sanpaimola-Cava Ronco, Savignanese-Castenaso, Valsanterno-Masi Torello Voghiera. Ieri: Classe-Tropical Coriano 2-2.

Classifica: Victor San Marino 48; Russi 45; Sanpaimola 43; Progresso 41; Medicina Fossatone, Savignanese 38; Granamica 36; Diegaro 33; Cava Ronco 32; Bentivoglio 31; Castenaso 30; Masi Torello Voghiera, Tropical Coriano 29; Pietracuta 27; Classe 21; Sant’Agostino 20; Comacchiese, Cattolica 11; Valsanterno, Del Duca Grama 9.