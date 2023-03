Tutti a riposo nel fine settimana Si torna in campo il 12 marzo

Niente fine settimana in campo per le formazioni Under 17, 16 e 15 nazionali di casa nostra. I campionati osserveranno due turni di riposo, uno già andato in scena lo scorso fine settimana. Si tornerà in campo soltanto domenica 12 marzo, fatta eccezione per gli Under 16 che saranno già sul terreno di gioco questo fine settimana. Per quel che riguarda gli Under 17 serie C, il Rimini sarà impegnato sul campo della Recanatese e la San Marino Academy su quello della Reggiana.

Nel campionato Under 16 serie C il Rimini sarà alle prese con il derby in casa del Cesena, mentre la San Marino Academy andrà a fare visita all’Ancona. Ripresa fissata per il 12 marzo nel campionato Under 15 serie C quando il Rimini si metterà a caccia dei tre punti sul campo della Recanatese e la San Marino Academy proverà a fare altrettanto in Emilia contro la Reggiana che sin qui di punti ne ha messi insieme 18 contro i 2 guadagnati fino a questo momento dai biancazzurri.