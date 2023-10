Tutti gli uomini del tecnico partenopeo

Alcuni sono rimasti in squadra, altri hanno cambiato maglia dopo l’esonero di Raimondi. Uno staff un po’ ’vecchio’ e un po’ nuovo per Emanuele Troise a Rimini. Al suo fianco il tecnico napoletano avrà il suo vice Domenico Di Cecco. Torna a guidare la preparazione atletica dei biancorossi in prima linea Alberto Galdiolo che, insieme al match analyst Filippo D’Alesio, è rimasto in Piazzale del Popolo anche dopo l’addio di Raimondi. I biancorossi hanno anche un nuovo preparatore dei portieri. Si tratta di Giamparolo Luperto. Uomini di campo che vengono, uomini di campo che vanno. Lasciano il Rimini, "il vice allenatore Maurizio Tacchi – fanno sapere dal club – e il preparatore atletico Sandro Farina sollevati dall’incarico e il preparatore dei portieri Massimo Di Pasquale che ha risolto consensualmente il rapporto con la società biancorossa.