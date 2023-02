Ripresa degli allenamenti a ranghi compatti, per la Rinascita. Dopo la seduta di pesi di martedì, ieri pomeriggio a Santarcangelo ha fatto la sua ricomparsa il pallone a spicchi e in palestra i 10 giocatori-base c’erano tutti. Landi però non è al 100%: meglio gli altri ‘malconci’, Masciadri, Scarponi e Bedetti (foto), per un graduale ritorno alla normalità in vista della trasferta a Mantova. Intanto sono usciti i provvedimenti disciplinari relativi al derby. All’Rbr è stata comminata "...un’ammenda di 495 euro per lancio di un bicchiere pieno di birra – è scritto nella nota –, fatto che comportava la temporanea sospensione della gara per asciugare il terreno di gioco". Per il furto in spogliatoio, invece, alla Rinascita è arrivata "...un’ammonizione per mancata sorveglianza degli spogliatoi". In questa stagione l’ammontare delle multe a Rbr è di 1.470 euro dopo i 750 per un guasto alle attrezzature (con Mantova) e i 225 per offese agli arbitri (con San Severo).