Tutti pazzi di Bezzecchi

di Andrea Oliva

RIMINI

"Sei stato grande, grandissimo". Facile quando vinci per la prima volta in MotoGp trovarsi con una schiera che urla per te. Ma se le prime parole del tuo babbo, perché in Romagna si dice così, sono queste, allora anche la vittoria ha un sapore ancor più speciale. "Era la prima vittoria in MotoGp per Marco - racconta papà Vito -, ma per me sono tutte prime volte. Sono emozioni fortissime, è persino difficile parlarne". Un’intera città è saltata sul divano quando il Bez ha tagliato il traguardo per primo, a partire dal sindaco Jamil Sadegholvaad. E pensare che tra le prime parole pronunciate da Marco dopo la vittoria c’erano anche queste: "Di solito non vado forte sul bagnato, ero spaventato ma fin dall’inizio ho trovato un ottimo feeling. E’ stata dura restare concentrato ma è stato bellissimo". La sua è stata una fuga in solitaria sotto la pioggia. Un’impresa testimoniata dalle parole del secondo classificato, Zarco, che dopo una gara in rimonta coronata con il secondo posto ha confessato che pensava ad un errore quando gli anno detto che davanti, tanto lontano da non vedersi, c’era Bezzecchi. Gara dominata, ma "gli ultimi tre giri sono stati lunghissimi - confessa il padre Vito -. Sembrava non finissero mai". Poi la gioia con la bandiera a scacchi. Bezzecchi ha vinto ed è anche primo nel mondiale, ma c’è poco tempo per festeggiare. "Adesso ci aspetta l’America - riprende Vito - il riposo sarà poco. Io ci sarò, finché mi vorrà (sorride) io sarò al suo fianco. Lo seguirò sempre".

Il Bar Angelo a Viserba resta la casa dei suoi fan e domenica era una bolgia. Quella di Marco è la storia di un riminese doc di 24 anni nato sulle due ruote in questa tera, sostenuto e accudito dal moto club Renzo Pasolini. Sono passati ormai sei ani dal debutto in Moto3, dove si è fatto le ossa. Il primo posto sul gradino più alto del podio è arrivato nell’aprile del 2018, e sempre in Argentina. Il Sudamerica gli porta bene. In appena cinque anni è passato da quella gioia all’incoronazione in MotoGp con una moto, quella del Team VR46 cosa che offre anche un secondo dato: l’essere stato battezzato da Valentino Rossi che lo ha voluto in squadra e oggi si gode la vittoria. Un primo posto senza urlare, ma in silenzio con il suo carattere pacato, la sua guida pulita. Può sembrare poco appariscente, ma alla fine è là davanti e come dice Zarco: "Bezzecchi? Era così lontano che non lo vedevo".