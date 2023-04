Ultima trasferta senza punti per la San Marino Academy

Nel giorno in cui la Primavera 4 del Rimini ha osservato il proprio turno di riposo, la Pro Patria ne approfitta per scappare e Triestina e Pergolettese per avvicinare i biancorossi al secondo posto. Triestina che si è presa tutto nel turno pre-pasquale contro i ragazzi della San Marino Aacdemy (2-1). Allo stadio San Sergio di Trieste i padroni di casa, guidati da Mauro Giacomini, sbloccano l’incontro a metà della prima frazione con Dimitri Rossi. La risposta dell’Academy arriva sul finale di tempo con il pareggio a firma di Francesco Drudi. Il gol vittoria per la Triestina arriva al 77’ grazie a Filippo Iacovoni. I titani restano, quando mancano novanta minuti al termine della stagione, fanalino di coda del girone A con 12 punti sin qui conquistati. Nell’ultimo impegno della stagione, in programma sabato, i biancazzurri torneranno sull’erba dello stadio amico per affrontare la Pergolettese. San Marino Academy: Chiarabini, Caverzan, Riccardi, Drudi (78’ Muratori), Ciacci (82’ Righi), Zafferani, Ugolini, Vernazzaro, Moretti (46’ Valli Casadei), Renzi (46’ Sensoli), M. Gasperoni (78’ Famiglietti). A disposizione: Borasco, S. Gasperoni. Allenatore: Cancelli. Ultimo impegno della stagione lontano dal pubblico amico invece per i biancorossi della riviera che, dopo aver ricaricato le batterie, affronteranno all’ultimo giro di giostra la Virtus Verona. Nessuna possibilità di risalita fino al secondo posto per la Triestina che proprio all’ultima giornata osserverà il proprio turno di riposo, mentre la Pergolettese potrebbe raggiungere i romagnoli al secondo posto. I lombardi, come già detto, sabato se la vedranno con la squadra del Titano. La capolista Pro Patria in casa attende la visita di un Pontedera che viaggia nella parte medio bassa della classifica.

Primavera 4. Girone A (25ª giornata): Triestina-San Marino Academy 2-1, Pergolettese-Torres 2-1, Arzignano Valchiampo-Mantova 2-6, Novara-Pontedera 0-2, Sangiuliano City-Virtus Verona 2-1, Trento-Pro Patria 0-5. A riposo il Rimini.

Classifica: Pro Patrina 54; Rimini 45; Triestina 43; Pergolettese 42; Arzignano Valchiampo 40; Sangiuliano City 39; Novara 33; Mantova 31; Pontedera 24; Virtus Verona 23; Torres 21; Trento 18; San Marino Academy 12.