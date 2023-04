Ultimo giro di giostra con la Virtus Verona

Ultimo impegno di campionato per le squadre di casa nostra del campionato Primavera 4. I biancorossi chiuderanno la regular season in casa della Virtus Verona (inizio alle 15). Con il primo posto ormai sfumato, i biancorossi si tengono stretto il secondo cercando di chiudere la stagione con il sorriso, dopo qualche inciampo di troppo. Match casalingo per la San Marino Academy che all’Ezio Conti di Dogana riceveranno la visita della Pergolettese (alle 15).

Primavera 4. Girone A (26ª giornata): Mantova-Novara, Pro Patria-Pontedera, San Marino Academy-Pergolettese, Sangiuliano City-Arzignano Valchiampo, Torres-Trento, Virtus Verona-Rimini. A riposo la Triestina.

Classifica: Pro Patria 54; Rimini 45; Triestina 43; Pergolettese 42; Arzignano Valchiampo 40; Sangiuliano 39; Novara 33; Mantova 31; Pontedera 24; Virtus Verona 23; Torres 21; Trento 18; San Marino Academy 12.