Ultimo match in Repubblica per l’Academy

Penultimo giro di giostra per le ragazze della San Marino Academy che oggi se la vedranno con il Genoa (inizio alle 15). Match che verrà disputato a porte chiuse al centro sportivo di Montecchio considerate le condizioni attuali del manto di Acquaviva, messo a dura prova dalle precipitazioni. Sul Titano arriverà un Genoa in piena lotta salvezza e affamato di punti. Mentre le biancazzurre di casa la salvezza ce l’hanno già in tasca.

Serie B femminile (29ª giornata): San Marino Academy-Genoa, Apulia Trani-Trento, Brescia-Ternana, Cesena-Tavagnacco, Hellas Verona-Lazio, Napoli-Cittadella, Sassari Torres-Chievo, Arezzo-Ravenna.

Classifica: Napoli 70; Lazio 69; Cittadella 66; Ternana 61; Hellas Verona 54; Chievo 48; Cesena 46; Brescia 37; Ravenna 33; San Marino Academy 32; Arezzo 29; Torres 26; Genoa 25; Tavagnacco 22; Trento 14; Apulia Trani 7.