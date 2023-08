Un ex Santarcangelo e Cattolica per la Vis Pesaro

L’Entella si assicura il difensore Kontec dal Cesena, mentre la Spal aggiunge alla propria rosa l’attaccante lettone Sits, in prestito dal Parma. Spingono sull’acceleratore le squadre di serie C negli ultimi giorni del mercato estivo. A Gubbio contratto annuale per il portiere Stefano Greco. Si tratta di un ritorno per lui alla corte di Braglia. Un nuovo numero uno anche per la Vis Pesaro che ha tesserato l’ex portiere di Cattolica e Notaresco, cresciuto nelle giovanili di Santarcangelo e San Marino, Matteo Mariani. Resta di casa nel girone B, nonostante abbia cambiato maglia, Gianluigi Sueva. L’attaccante classe 2001 è passato dall’Olbia alla Lucchese. Un nuovo difensore per la Fermana che ha messo sotto contratto Emanuele Padella, la scorsa stagione diviso tra Vicenza e Mantova. A Peurgia, in prestito dalla Cremonese, il centrocampista Acella.