Un figlio d’arte per lo United: ecco Ravanelli

Non ha nessuna intenzione di tirare il freno a mano lo United Riccione che continua a marciare, a suon di acquisti, verso il prossimo campionato di serie D. E in questo inizio settimana i biancazzurri hanno aperto le danze con un figlio d’arte. Infatti, presto si metterà agli ordini di mister Nico Pulzetti il giovane Carlo Ravanelli, figlio dell’ex attaccante della Juventus, Fabrizio. Sarà la prima esperienza in una prima squadra per l’attaccante, neanche a dirlo, cresciuto nel settore giovanile del Perugia dal quale arriva. Classe 2005, sarà una stagione tutta da vivere per il bomberino in Romagna in uno United Riccione che ha tutta l’intenzione di puntare in alto. Ne sono la dimostrazione gli acquisti dell’ultima settimana, tutti giocatori di una certa esperienza nella categoria. Ma la strada per completare la rosa è ancora lunga e c’è da scommettere che nei prossimi giorni il presidente Pasquale Cassese abbia in mente altri colpi di mercato per completare l’organico il prima possibile. Poi si inizierà anche a correre sul campo, presumibilmente alla fine di questo mese. Da lì si inizierà veramente a fare sul serio con le prime amichevoli della stagione, poi le gare di coppa per iniziare a carburare fino ad arrivare al mese di settembre, quando si inizierà a fare sul serio in campionato.