Un fischietto di Palermo domenica al ’Neri’

Sarà la prima volta per il Rimini con Giuseppe Mucera, il fischietto di Palermo designato a dirigere i novanta minuti di domenica al ’Romeo Neri’ contro la Carrarese (inizio alle 14). Ma non sarà la prima volta per i Toscani che l’arbitro siciliano lo hanno incrociato tre volte nelle ultime tre stagioni. Due vittorie casalinghe e un ko esterno, il bilancio. Insieme a Mucera ci saranno gli assistenti Marco Porcheddu di Oristano e Matteo Nigri Trieste. Quarto uomo Diego Castelli di Ascoli Piceno. Le designazioni: Juventus Next Gen-Pineto a Gioele (Iacobellis di Pisa), Lucchese-Fermana (Fabrizio Pacella di Roma2), Perugia-Vis Pesaro (Enrico Gigliotti di Cosenza), Pescara-Olbia (Maria Marotta di Sapri), Pontedera-Gubbio (Claudio Giuseppe Allegretta di Molfetta), Recanatese-Cesena (Valerio Crezzini di Siena), Spal-Virtus Entella (Valerio Vogliacco di Bari), Sestri Levante-Ancona (Giorgio Di Cicco di Lanciano), Torres-Arezzo (Gianluca Grasso di Ariano Irpino).