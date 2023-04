Un lungo cammino che porta alle final four

Un lungo cammino che ancora non si sa quando avrà inizio, ma che prima o poi comincerà. Praticamente un altro mini campionato quello che, alla fine, nel mese di giugno, consegnerà alla serie B un’altra squadra proveniente dalla C, dopo Feralpisalò, Reggiana e Catanzaro prime classificate dei tre gironi. La formula è un po’ cervellotica, c’è da dirlo. Il regolamento prevede tre fasi. Come antipasto si giocheranno i playoff del girone. Cioè quei confronti a eliminazione diretta tra le squadre (18 in tutto), dalla quarta alla decima in classifica, dello stesso girone. Si giocherà su due turni con la quarta in classifica che entrerà in campo solo nei secondi novanta minuti. La seconda è nazionale e metterà a confronto non più le squadre dello stesso girone, ma le formazioni dei tre raggruppamenti (a quel punto ne saranno rimaste 13 in tutto) e prevede sempre due turni con partite di andata e ritorno, quindi non più a eliminazione diretta. Al primo turno partecipano 10 squadre (le sei vincenti degli incontri della fase playoff dei gironi, le 3 squadre terze classificate di ogni girone al termine della regular season e la squadra vincitrice della Coppa Italia serie C. Al secondo turno ci arriveranno in 8 (le 5 vincitrici del primo turno e le 3 classificate al secondo posto di ciascun girone). A questo punto si arriverà alla final four. Prima le semifinali, poi la finale dalla quale uscirà la quarta promozione in B.