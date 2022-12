Un minuto di silenzio su tutti i campi per Pelé

In memoria del più grande. A seguito della scomparsa, all’età di 82 anni, della leggenda brasiliana Pelè, in occasione di tutte le partite in programma da ieri a quelle di mercoledì 4 gennaio, la FIGC ha disposto un minuto di raccoglimento. È questa la decisione che arriva e che riguarda tutte le categorie calcistiche, per commemorare con appunto un minuto di silenzio il Re del calcio, scomparso giovedì sera, ora italiana, dopo un travaglio per lunga malattia. Così anche il calcio italiano ha deciso di rendere omaggio a una personalità, un talento, un uomo che con le proprie prodezze calcistiche ha contribuito in maniera significativa a rendere il calcio ciò che è oggi. Perché le leggende, non muoiono mai.