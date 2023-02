Un passo avanti in classifica per i ragazzi di piazzale del Popolo

I biancorossi del campionato Under 14 prof si fermano sul campo della Reggiana (1-1). Un pari che, però, permette al Rimini di agganciare i cugini del Cesena a quota 24 in classifica. Nessun passo in avanti in graduatoria, invece, per la formazione Under 14 della San Marino Academy. Troppo Sassuolo sul Titano per la formazione biancazzurra con gli emiliani terzi della classe capaci di fare decisamente la voce grossa (8-0). I titani restano, così, inchiodati al penultimo posto in classifica davanti al Fiorenzuola.

Under 14 professionisti (15ª giornata): Modena-Imolese -20, Fiorenzuola-Piacenza 2-4, San Marino Academy-Sassuolo 0-8, Parma-Cesena 2-0, Reggiana-Rimini 1-1, Spal-Bologna 0-2.

Classifica: Parma 45; Bologna 37; Sassuolo 35; Spal, Modena 26; Cesena, Rimini 24; Reggiana 16; Piacenza 15; Imolese 9; San Marino Academy 2; Fiorenzuola 1.