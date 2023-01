Un punto pesante a Bologna per la squadra della Perla Verde

Si prendono un punto pesante in casa del Sassuolo le Under 17 della Femminile Riccione. Il gol messo a segno da Buldrini permette alle ragazze della Perla Verde di tornare dall’Emilia avendo fatto un passo importante in avanti in classifica. E di tenere a distanza una diretta concorrente nella parte alta della classifica. Classifica che è ancora comandata dal Cesena, nonostante il passo falso delle bianconere nel derby casalingo contro il Ravenna. Ne approfitta per avvicinare la prima della classe il Sassuolo che non ha letteralmente lasciato scampo alla Reggiana davanti al pubblico amico. Cosa che non ha potuto fare il Parma che ha osservato il proprio turno di riposo.

Under 17 femminile Girone A (17ª giornata): Cesena-Ravenna 0-2, Modena-Spal 2-6, Bologna-Femminile Riccione 1-1, Sassuolo-Reggiana 7-1. A riposo il Parma.

Classifica: Cesena 34; Sassuolo, Parma 33; Femminile Riccione 30; Bologna 29; Ravenna 16; Reggiana 13; Spal 11; Modena 0.