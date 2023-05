Un riconoscimento al presidente Tura

Si è tenuta al Teatro comunale di Fiuggi la cerimonia di assegnazione del premio ‘Maurizio Maestrelli’, giunto alla sua 15esima edizione, che ha visto la partecipazione di tante personalità di spicco del mondo calcistico italiano. Tra questi, destinatari di un premio, anche il presidente della Lega di serie A Lorenzo Casini e l’attaccante della AS Roma Valentina Giacinti. Un premio al direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli per un’annata e un lavoro straordinario, culminato con la vittoria del terzo tricolore nella storia del club partenopeo. Di questo prestigioso parterre de rois ha fatto parte anche il presidente della Federcalcio di San Marino Marco Tura, destinatario al pari dei sopra citati protagonisti del calcio italiano e internazionale di un premio per l’attività svolta in ambito nazionale e internazionale dal movimento sammarinese.