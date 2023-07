Un riminese per il Rimini: Accursi firma un triennale

Rimini, 25 luglio 2023 – Tre anni di contratto. È sempre più biancorosso Diego Accursi. Riminese doc, cresciuto in Piazzale del Popolo, l’attaccante ha appena messo la firma sul contratto che lo legherà alla squadra della sua città fino al 2026. E ora spera di ritagliarsi anche un po’ di spazio in campo. Perché la scorsa stagione il 20enne bomberino biancorosso ha messo insieme appena 7 presenze tra coppa e campionato. Meno di 150 minuti in campo nei quali ha cercato di mettersi in mostra. Tornato a Rimini proprio la scorsa stagione, dopo l’esperienza in prestito alla Vis Pesaro (che ha fruttato due presenze in C), nonostante le poche uscite pare abbia convinto i nuovi vertici societari. Nonostante il suo rinnovo sia stato comunicato soltanto ieri, già nei giorni scorsi Accursi aveva raggiunto l’accordo con il Rimini. Tanto da essere salito sul pullman che poco più di una settimana fa ha condotto i biancorossi nel ritiro di Bagno di Romagna. Dove oggi la truppa di mister Raimondi sarà alle prese con la prima uscita stagionale.

Appuntamento fissato proprio sul campo di Bagno di Romagna dove Santini e compagni (calcio d’inizio alle 18.30) affronterà la squadra di casa che presto inizierà a prepararsi per il prossimo campionato di Prima categoria. Un test nel quale non ci sarà molto da scoprire dal punto di vista degli uomini considerando che per la maggior parte sono quelli della scorsa stagione. Ma nel quale si potrà vedere la mano di mister Raimondi, anche se una settimana di lavoro non è certo granché. Intanto, in città, c’è attesa per la presentazione ufficiale della nuova società, quella in programma giovedì mattina al Teatro Galli.

Al neo presidente Stefania Di Salvo il compito di svelare la squadra e gli obiettivi della nuova società, della quale oggettivamente ancora si conosce davvero molto poco.

La parola poco per il momento accompagna anche il mercato estivo del club di Piazzale del Popolo. Perché oltre al rinnovo di Accursi, si contano altre tre operazioni in entrata, quelle che riguardano i portieri. Poi per il resto si viaggia con il freno a mano tirato, anche per questioni burocratiche. Il passaggio di mano da Rota a Di Salvo, infatti, non consente alla nuova società ancora di avere un reale potere di firma sui contratti. Cosa che, ci si augura, potrà avvenire il prima possibile.