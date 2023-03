Un Rimini decimato ci prova con la Carrarese

di Donatella Filippi

Chiede ai suoi di essere intraprendenti. E lo fa, Marco Gaburro, pur sapendo che la Carrarese è una di quelle avversarie contro le quali si può scherzare poco. La squadra di Dal Canto è solida, ma anche capace di punirti senza pietà. Al minimo errore. Lo hanno pagato sulla propria pelle i biancorossi all’andata e oggi non possono permettersi di commettere gli stessi errori. "Dobbiamo affrontare questa gara con uno spirito positivo – dice l’allenatore veneto – intraprendente. Affrontiamo una squadra molto quadrata, che gestisce bene la metà campo. E se l’attacchi in maniera lenta è una squadra contro la quale è difficile andare al tiro. Dobbiamo essere bravi a gestire i break, i contrattacchi, le palle rubate perché sono le situazioni che possono mettere loro più in difficoltà. Sicuramente quella di Carrara è una delle trasferte più insidiose del girone di ritorno".

Ma il Rimini ha tutta l’intenzione di proseguire sulla strada tracciata nelle ultime settimane. La vittoria di sette giorni fa a Fermo ha dato fiducia ai biancorossi, ma li ha anche privati del proprio bomber Santini, fermato per due turni dal giudice sportivo. A Gaburro questa volta un po’ di alternative mancano, tra influenzati e acciaccati. "Arriviamo a questa gara, a differenza della maggior parte delle ultime partite, nelle quali siamo praticamente arrivati sempre tutti, con qualche conta in più da fare, però quelli che ci sono li ho visti, dico la verità, molto molto bene".

Un faccia a faccia per i playoff non decisivo, ancora è troppo presto, ma sicuramente pesante. "In generale dico che lo saranno le prossime quattro partite, per motivi diversi tra loro. Questa di Carrara perché è una trasferta in casa di una squadra che è davanti a noi in classifica, la partita in casa con il Pontedera perché è una squadra che si gioca un posto ai playoff come noi, e poi la trasferta di Sassari due giorni dopo, impegnativa dal punto di vista ambientale. E per chiudere la Recanatese in casa, che in questo momento è praticamente quarta in classifica nel girone di ritorno per numero di punti raccolti". Insomma, il mese di marzo sarà di quelli tosti. "Facciamo un passo alla volta con coraggio e quella consapevolezza di squadra che stiamo trovando sempre di più".